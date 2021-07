Ongeziene beelden uit zwaar getroffen Pepinster: huizen tot eerste verdieping onder water

De wateroverlast in het Luikse Pepinster is ongezien. Inwoners staan met de handen in het haar en proberen zichzelf in veiligheid te brengen. Voor de hulpdiensten is het erg moeilijk om tot bij de mensen te geraken. Ze roepen iedereen dan ook op om binnen te blijven, want de stroming van het water is sterk. “Begeef je zo veel mogelijk naar de hoogste verdieping van je huis”, klinkt het.