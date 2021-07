15 juli is de laatste dag voor uw belastingaangifte: lees nog snel onze tips

Mijn belastingaangifte invullen op papier of digitaal: hoe begin ik eraan?

Het zou zonde zijn om honderden euro’s te verspelen omdat je één of meer bedragen niet of verkeerd hebt ingevuld, en je zo een belastingvermindering misloopt. Daarom helpen we je op weg. Eerst moet je beslissen of je de aangifte op papier dan wel online – via Tax-on-web dus – wil indienen.

Met alles samen 829 codes is de belastingaangifte 2021 (voor uw inkomsten en uitgaven van 2020) alweer wat ingewikkelder geworden. En daar zitten de coronamaatregelen van de verschillende overheden voor veel tussen. Eén troost: bijna acht op de tien belastingplichtigen hoeven op hun aangifte maximaal 20 codes in te vullen, voor vier op de tien zijn er dat zelfs hooguit tien. Toch kwijt u zich maar beter ernstig van uw taak, als u een belastingverhoging of een boete wil voorkomen.

Kosten die je maakt om je beroep uit te oefenen en dus een inkomen te verwerven, zijn fiscaal aftrekbaar. Tenminste als je ze kunt bewijzen. De meesten besparen zich de moeite om al hun uitgaven bij te houden en nemen genoegen met het wettelijke kostenforfait. “En dat zullen er dit jaar nog meer zijn dan anders”, voorspelt fiscaal expert Pieter Debbaut, “want vooral het woon-werkverkeer weegt zwaar door in die kosten. En door corona werkten velen onder ons meer thuis dan op de werkplek.” Toch loont het altijd de moeite om de oefening te doen, je weet maar nooit ...

Dit jaar ontvangen 3.750.000 landgenoten een zogeheten ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’, een voorlopige belastingberekening op basis van de gegevens die de fiscus van hen kent. “Gemakkelijk, maar ook verraderlijk”, zeggen belastingspecialisten, want de fiscus kan zich vergissen of de info niet of te laat doorgespeeld krijgen. Het zou zonde zijn honderden tot zelfs duizenden euro’s fiscaal voordeel te laten liggen, toch?

Niemand betaalt graag veel belastingen, laat staan té veel. Ongetwijfeld hebt u vorig jaar een aantal uitgaven gedaan die u nu een belastingvoordeel opleveren. Met wat geluk zullen sommige al automatisch ingevuld zijn in Tax-on-web – al kan een extra controle nooit kwaad. Andere uitgaven zul je zelf moeten invullen als u het belastingvoordeel wil krijgen. Want de fiscus weet veel, maar nog lang niet alles! Pieter Debbaut, medeauteur van de Belastinggids en fiscaal expert bij hr-dienstengroep Liantis, geeft tips.

De voorbije dagen loodsten we je samen met Pieter Debbaut, medeauteur van de Belastinggids 2021 van Uitgeverij Pelckmans en fiscaal expert bij hr-dienstengroep Liantis, door de soms bizarre kronkels van de jaarlijkse belastingaangifte. Vandaag beantwoordt onze expert prangende vragen die lezers uit hun slaap houden.