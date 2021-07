Tour-organisator ASO zet Tour de Tietema een hak: alle video’s van populair Youtubekanaal geblokkeerd

Wie het populaire youtubekanaal ‘Tour de Tietema’ volgt, had het waarschijnlijk al gemerkt: de video’s van het Nederlandse youtubecollectief, met onder meer ex-wielrenner Bas Tietema zijn verdwenen. Ze zijn immers geblokkeerd door de tourorganisatie ASO. Dat maakte de crew zelf bekend. “ASO heeft een claim ingediend wegens het schenden van de reglementen omtrent wedstrijdbeeldrechten”, klinkt het in een statement van de Nederlanders.

De renners pizza bezorgen op de Champs-Elysées, een vocale steunbetuiging maken voor onder meer Wout van Aert en Primoz Roglic, de Mont Ventoux opfietsen met een kinder- of stadsfiets, of een wheeliecontest organiseren op één van de beklimmingen van de Tour. Tour de Tietema maakt al drie edities lang video’s in de rand van de Ronde van Frankrijk. Met succes, want in die periode verzamelde het Nederlandse collectief, met oud-renner Bas Tietema als voortrekker, al meer dan 100.000 abonnees op Youtube. Nu zijn van die video’s echter geen spoor meer. Het drietal achter het youtubekanaal, met ook nog Josse Wester en Devin van der Wiel, liet woensdag immers weten dat ASO, de organisator van de Tour, een claim heeft ingediend bij YouTube wegens het niet rechtmatig gebruiken van wedstrijdbeelden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Daardoor werden alle video’s die de YouTubers maakten in de Tour de France geblokkeerd. “Nochtans”, zo stellen de drie in een mededeling op sociale media, “proberen we altijd deze reglementen te respecteren en hebben we altijd de intentie gehad om verhalen te brengen buiten de traditionele wedstrijdverslaggeving om.” Vreemd genoeg heeft de ASO enkele dagen geleden nog een filmpje van Tour de Tietema geretweet waarin Mathieu van der Poel een bidon geeft aan een jonge fan en deelde het ook gretig foto’s van de door de drie georganiseerde wheeliecontest op de flanken van de Col de Beixalis tijdens de vijftiende etappe. Aanvankelijk had ASO ook alle video’s geblokkeerd die niets met de Tour te maken hebben, al staan die ondertussen al opnieuw online.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bijval van het peloton

Nieuwe video’s uit de Tour komen er evenwel niet. “We hebben inmiddels telefonisch contact gehad met de ASO, maar zij zien geen mogelijkheid om dit op welke manier dan ook op te lossen”, klinkt het. “Dat betekent dat de verdwenen video’s die wedstrijdbeelden bevatten niet meer zichtbaar zullen worden. Daarnaast zijn we tot onze grote spijt ook niet meer bij machte om nieuwe video’s op te nemen vanuit deze Tour de France.”

LEES OOK. Oliver Naesen is zijn wheelie-record in de Tour kwijt: Duitser rijdt 170 meter lang op één wiel op Col de Beixalis

De actie van ASO kan ook in het wielerpeloton op weinig bijval rekenen. Onder meer Oliver Naessen, die vaak met plezier deelneemt aan de challenges, Robert Gesink en Iván García Cortina spraken al hun steun uit voor het youtuberscollectief.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Deze video, waarin het een wheeliecontest organiseerde op de flanken van de Col de Beixali bracht de bal vermoedelijk aan het rollen: