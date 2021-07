Na ritwinst in de Alpen etaleerde Dylan Teuns ook in de Pyreneeën zijn topvorm. Op de Col du Portet zette hij de op negen na snelste klimtijd neer. Een schril contrast met Greg Van Avermaet, die opnieuw van moeten in de gruppetto zat. Toch klaagt Teuns niet over het feit dat hij niet en Van Avermaet wel naar Tokio mag.