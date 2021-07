We trappen een open deur in als we stellen dat Lotto Soudal al succesvollere Touredities op zijn conto heeft staan. De Stevoortse sportarts Steven Bex, voor het eerst actief in de Tour, maakt de tijdelijke laagconjunctuur van dichtbij mee. “Het lot is ons niet gunstig gezind, nee. Al vóór de Tour verloren we met Tim Wellens een belangrijke troefkaart.”