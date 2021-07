Het Europese klimaatplan moet ons land de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 47 procent terugdringen, nog eens 12 procent meer dan eerst de bedoeling was. Maar eerst moeten Vlaanderen, Wallonië en Brussel het ­onderling nog eens worden over wie precies hoeveel gaat doen. Bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) is allesbe­halve enthousiast.