Dan Evans volgende in het rijtje tennissers die ontbreken op Olympische Spelen

Dan Evans, de hoogst gerangschikte Britse tennisser (ATP-28), kondigde woensdag aan dat hij niet zal deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio nadat hij positief testte op corona. Daarmee is de hoop van de Britten alleen nog gericht op regerend olympisch kampioen Andy Murray.

“Ik zal niet in staat zijn om me voor te bereiden en conditie op te bouwen voor de Olympische Spelen in Tokio,” vertelde de 31-jarige Evans op zijn sociale mediakanalen. “Ik ben heel teleurgesteld en isoleer me momenteel volgens de richtlijnen van de regering. Ik wens het hele Britse team het allerbeste voor de Spelen en ik kijk ernaar uit om in de nabije toekomst weer op de baan te staan.”

Dan Evans was geselecteerd om in Tokio het enkelspel te spelen, net als regerend olympisch kampioen Andy Murray. Hij zou ook deelnemen aan het dubbelspel met Neal Skupski.

Eerder deze week moest Johanna Konta zich al om dezelfde reden terugtrekken uit de Britse ploeg. De nummer 38 van de wereld kon al niet meedoen aan Wimbledon omdat iemand uit haar begeleidingsteam positief had getest.

De lijst van afzeggingen voor Tokio door blessures en coronavrees wordt bijzonder lang. Eerder maakten onder anderen Rafael Nadal (ATP-3), Dominic Thiem (ATP-6), Roger Federer (ATP-9), Denis Shapovalov (ATP-10), David Goffin (ATP-20), Stan Wawrinka (ATP-30) en Nick Kyrgios (ATP-58) bekend niet naar Japan te zullen reizen. ‘s Werelds nummer een Novak Djokovic twijfelt nog. Hij vertelde zondag na zijn zege op Wimbledon dat er vijftig procent kans is dat hij deelneemt in Tokio. Bij de vrouwen zijn, naast Konta, Bianca Andreescu (WTA-5), Simona Halep (WTA-9) en Serena Williams (WTA-16) de opvallendste afwezigen.

LEES OOK. Na David Goffin geeft ook Roger Federer geblesseerd verstek voor de Olympische Spelen