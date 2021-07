Ook in de provincie Luik drijven auto’s weg door het overvloedige water in de straten. — © AP

spa/theux

Straten die op rivieren lijken, drijvende wagens en mensen die hun ondergelopen huizen ontvluchten. Het lijkt wel alsof de hel is losgebroken in het zuidoosten van het land. En het ziet er niet naar uit dat het snel zal beteren want er wordt nog flink wat regen verwacht.