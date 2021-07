De vaccinatiecampagne in de Sint-Jans-Molenbeek gaat vooruit, maar slaagt er niet in door te dringen in een deel van de gemeenschap. Dat heeft Catherine Moureaux, de burgemeester van de Brusselse gemeente, woensdag verklaard. Volgens Moureaux is er sprake van een “tweede publieke opinie die vijandig staat tegenover het vaccin, gevoed door tegenstanders op sociale media”.