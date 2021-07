Vissers gingen dinsdag en woensdag op zoek naar vissen om de dieren over te zetten in zuurstofrijk water. — © Luk Weyens

Herk-de-Stad/Lummen

Vissers hebben woensdag zowat 50 kg aan dode vissen uit het water in het Schulensbroek in Herk-de-Stad en Lummen gehaald. De vissen kwamen door de overstromingen in de ondergelopen weilanden terecht, waar ze aan zuurstofgebrek zijn gestorven.