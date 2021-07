Woensdag steeg het waterpeil van de Maas met 9 meter op 24 uur. Zelden of nooit was dit eerder voorgevallen. Landerijen en wegen langs de Maas liepen onder water. Deze automobilist kreeg nog een laatste overzet naar België, alvorens het veerpont aan de ketting ging. — © MARK DREESEN

Dilsen-Stokkem/Kinrooi/Lanaken/Maaseik/Maasmechelen

Door de enorme hoeveelheid bereikte de Maas zijn hoogste niveau ooit in een zomerperiode. Als de rivier donderdagochtend zoals verwacht wordt, een hoogte haalt van 47,22 aan het meetpunt in Lanaken, is dit zelfs de tweede hoogste stand ooit. In In 1993 werd 47,32 meter als record genoteerd. Alle veerponten zijn uit de vaart genomen.