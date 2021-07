Olympische kampioen Greg Van Avermaet: “Dylan Teuns is niet echt ontgoocheld dat hij niet naar Tokio kan”

“Het was een bijzonder lastige etappe. Ze zat nog in mijn geheugen van de vorige keer toen Nairo Quintana won”, stelde Greg Van Avermaet. De olympische kampioen liep in de gruppetto samen met Mark Cavendish binnen.

“Sterk van Dylan Teuns anders die tiende werd. Dylan is een goede maat van mij. Ik kom er goed met overeen. Het is een goede coureur. Of hij mee moet naar de Spelen? Goh, ik denk dat het niet gemakkelijk is om een selectie te maken. Die moest ook op voorhand gemaakt worden. Je kan niet wachten tot de laatste dag. Ik denk dat we met Wout van Aert en Remco Evenepoel twee goede kopmannen hebben die sterk genoeg zijn om de olympische wegwedstrijd te winnen. Teuns is niet echt ontgoocheld dat hij niet mee kan. Je kunt ook niet iedereen meenemen als er maar vijf plaatsen beschikbaar zijn. Ik denk dat Teuns vooral content is dat hij opnieuw een goede Tour rijdt. Ik feliciteer hem. We hebben samen in dezelfde ploeg (BMC, red) gereden. Ik heb een goed contact met hem.” (bvc/hc)