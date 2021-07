Koning Filip heeft vanmiddag een vakantiekamp bezocht in Maasmechelen in vakantiehuis Fabiola. 68 kinderen zijn er op JOMBA-vakantiekamp van Kazou, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit. Het speciale aan het kamp is dat zowel kinderen mét als zonder beperking er welkom zijn. Door het regenweer ging het bezoek binnen door. De koning nam deel aan een terreinspel en de jongeren hadden ook nog een dansje in petto.