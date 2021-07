Veiling van outfits en rackets van Roger Federer levert gigantisch bedrag op

Een veiling van outfits en rackets van Roger Federer heeft bijna 4 miljoen euro opgebracht. De opbrengst gaat integraal naar de Roger Federer Foundation, die onderwijsprojecten financiert voor kinderen in zuidelijk Afrika en Zwitserland.

De verkoop bracht in totaal 3,98 miljoen euro op, tegenover een streefcijfer van 1 miljoen pond (ongeveer 1,2 miljoen euro). “De verkoop bracht meer dan drie keer de schatting op,” vertelde het veilinghuis Christie’s. De veiling van de shorts, poloshirts, rackets en schoeisel van de 20-voudige grandslamwinnaar vond plaats in twee delen: een liveverkoop op 23 juni in Londen en een onlineverkoop van 23 juni tot 14 juli.

De veiling in Londen was toegespitst op de carrière van de Zwitserse speler op de vier grandslamtoernooien (Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon en het US Open), terwijl de virtuele veiling zijn volledige 21-jarige carrière in het circuit bestreek, vanaf zijn eerste optreden op de Olympische Spelen in Sydney in 2000 op 19-jarige leeftijd. “De 300 online verkochte loten gingen naar kopers in 44 landen, op de zes continenten. Het beste lot in de online verkoop - dat bestond uit drie rackets gebruikt op de Londense grasmat op Wimbledon in 2019 - ging van de hand voor 162.500 pond, 23 keer meer dan geschat.

“De behaalde prijzen waren ongelooflijk, wat me erg blij maakt omdat het geld naar de Roger Federer Foundation gaat,” zei de Zwitserse kampioen. “We zijn begonnen met het verzamelen van de spullen die met mij op het veld kwamen, omdat we dachten dat we er misschien op een dag iets nuttigs mee konden doen. Mirka (zijn vrouw) en ik zijn vereerd dat de beslissing die we hebben genomen een groot verschil zal maken voor zoveel kinderen.”

Federer, op 8 augustus 40 jaar, droomde van olympisch goud in Tokio, het belangrijkste evenement van het jaar. Maar hij kondigde dinsdag aan dat hij vanwege een terugkerende blessure aan zijn rechterknie verstek moet laten gaan.

