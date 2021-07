Wilco Kelderman komt met schrik vrij na stevige valpartij: “Kwam bijna vol op mijn gezicht terecht”

Wilco Kelderman kwam in de voorlaatste Pyreneeënrit met de schrik vrij. De Nederlander van Bora-hansgrohe behield de zesde plaats in de stand, maar maakte toch een beroerd moment door.

LEES OOK. Tadej Pogacar geeft gele trui nog wat meer glans met etappezege in koninginnenrit

Hij kwam bovenop de Col du Portet binnen met bloed aan de lippen en de linkerknie. “Het gebeurde in de laatste bocht van de afdaling van de voorlaatste col van de dag. Ik nam die heel wijd, te wijd. Ik dacht dat ik het nog zou redden en bleef met een been overeind. Maar mijn voorwiel was geblokkeerd. Waardoor ik viel. Ik kwam bijna vol op mijn gezicht terecht. Gelukkig kon Emanuel Buchmann me snel terugbrengen. Ik ben blij dat ik mijn plaats in de stand kon vasthouden. Morgen is het nog een zware dag. Hopelijk kan ik dan meedoen voor een betere plaats.” (hc)