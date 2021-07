Groenten, fruit én bladeren die als toiletpapier kunnen dienen: de zomertuin van Hans en Céline

Neen, dit is geen tuin. Hans en Céline ­Callewaert ontharden en transformeren een vroeger varkensbedrijf in het West-Vlaamse Ardooie. Het wordt het levende hart van een voedselbos. Alle beton die vroeger voor en tussen de vijf stallen lag – en nodig was voor de bedrijfsuitbating – veranderde en verandert in groen. Zelfs de daken moesten er grotendeels aan geloven. Alleen waar nuttig/nodig voor een gezond groeien van planten en/of het dragen van zonnepanelen, mochten ze blijven. Eén jaar zijn ze ondertussen aan de slag, samen met groen- en voedsel­bewuste buren, maar ook met tuinaannemer Eddy Lambert uit Meulebeke.