Nina Derwael vol vertrouwen voor afreis naar Tokio: “De buitenwereld heeft hoge verwachtingen, maar die heb ik zelf ook”

Turnster Nina Derwael (21) trekt in een favorietenrol naar de Olympische Spelen. Vorige maand pakte ze twee keer goud op de Wereldbeker in Osjiek, twee weken later volgde dan wel een mindere prestatie op de FIT Challenge in Gent. “Ik ben niet beginnen twijfelen na die moeilijke wedstrijd want nadien verliepen alle trainingen bijzonder goed”, vertelt Nina Derwael voor de afreis naar Tokio.

Liefst 37 atleten vertrokken woensdagavond vanuit Zaventem naar de Olympische Spelen in Tokio, maar de ogen waren vooral gericht op turnster Nina Derwael. De Limburgse is tweevoudig en regerend wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers en is dus één van de Belgische kanshebbers op een gouden medaille in Tokio. “Natuurlijk ga ik voor het hoogst haalbare, anders moet ik niet vertrekken. Ik voel wel dat de verwachtingen van buitenaf hoog zijn, maar ik heb ook heel hoge verwachtingen van mezelf.”

Voor Derwael is Tokio 2021 niet haar vuurdoop op de Olympische Spelen, die kreeg ze vijf jaar geleden al op 16-jarige leeftijd in Rio. “Ik heb het al allemaal eens meegemaakt dus ik weet hoe alles ongeveer in zijn werk zal gaan.” Uiteraard is ze na vijf jaar hard werken veel sterker geworden. “Vooral mentaal ben ik de afgelopen periode veel gegroeid, dat heeft waarschijnlijk ook met de leeftijd te maken maar dat zal mij zeker helpen op de Spelen.”

Twee keer goud, drie valpartijen

In de maand juni wisselde Derwael successen op de Wereldbeker in Osjiek af met een moeilijke wedstrijd in Gent. De wereldbeker was haar eerste wedstrijd sinds haar wereldtitel in Stuttgart in oktober 2019 en ze maakte meteen haar favorietenrol waar: goud op haar specialiteit, de brug met ongelijke leggers. Bovendien verraste ze door ook op de balk goud te pakken met 13.633 punten, haar hoogste score ooit op dat onderdeel.

© BELGA

Op de FIT Challenge eind juni in Gent liep het allemaal iets minder vlot, Derwael kampte zelfs met een complete offday. Ze kwam drie keer ten val, onder meer haar afsprong van de brug liep verkeerd. “Maar ik heb ook totaal niet toegewerkt naar die wedstrijd. Ik had een hele zware trainingsweek gehad en die wedstrijd was gewoon een tussenstop. De trainingen die daarna volgden, liepen allemaal bijzonder goed.”

De oefening die Derwael in Tokio zal uitvoeren op de brug met ongelijke leggers zal dezelfde zijn als de oefening die ze in Gent deed. “Die oefening is iets anders dan de oefening die ik in Osjiek deed, maar heeft wel dezelfde moeilijkheidsgraad. Ik heb er heel hard op getraind en zal heel tevreden zijn als ik die oefening volledig kan uitvoeren zoals ik dat op training doe. Dan zal ik nergens spijt van hebben en zal ik wel zien welke plaats mij dat oplevert.”

“Raar” zonder publiek

De atleten zullen het dit jaar zonder de steun van het publiek, laat staan van familie moeten doen. Vooral dat laatste is voor Derwael een domper. “Vertrekken zonder familie is nu nog niet zo erg maar ik ga ze wel heel hard missen na de wedstrijden, wanneer we in normale omstandigheden al die emoties samen zouden kunnen beleven.” Dat de tribunes volledig leeg zullen zijn, mag normaal geen invloed hebben op haar prestaties. “Het zal raar doen, het zal voelen alsof ik gewoon een podium training aan het doen ben. Eens mijn oefening begint zal ik daar wel niets meer van merken. Dan ben ik zodanig gefocust dat ik niet meer besef wat er rondom mij gebeurt.”