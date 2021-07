Jonas Vingegaard is tevreden met tweede plek in koninginnenetappe van de Tour: “Vooral blij dat ik tijd nam op Uran”

“Ik ben vooral blij dat ik wat tijd uitliep op Rigoberto Uran. Pogacar was super sterk. Ook Carapaz die wat met onze voeten aan het spelen was. Iedere keer toen we achterom keken, deed hij alsof hij geweldig aan het lijden was. Zelfs als we minder hard reden. Ik was zeker dat hij een keiharde aanval zou plaatsen. Toen die kwam, had ik niet direct een antwoord in huis. Ik ging op mijn eigen ritme verder. Gelukkig kon ik nog terugkeren toen hij aanviel en de tweede plaats mee grabbelen. Ik sta nu tweede, het ziet er goed uit, maar anderzijds is er morgen (vandaag, red) nog een zware bergrit. Ik ga mijn stinkende best doen. We zien wel waar het schip strandt. Ik werd ook goed gecoacht. Ook zij zegden dat Carapaz met Tadej en ik een spelletje aan het spelen was. Er waren momenten dat ik dacht dat ik voor de dagwinst kon vechten, maar Pogacar was echt te sterk. Ik moet tevreden zijn met die fantastische plaats.” (hc)

© AFP