Sportief manager Merijn Zeeman: “Van Aert kon zeker nog doorgaan, maar dat hebben we bewust niet gedaan”

Het was een tevreden Jonas Vingegaard die Tadej Pogacar feliciteerde met zijn dagwinst. “Pogacar was super sterk. Ook Carapaz die wat met onze voeten aan het spelen was. Gelukkig kon ik nog terugkeren toen hij aanviel en de tweede plaats mee grabbelen.

“Ik sta nu tweede, het ziet er goed uit, maar anderzijds is er morgen (vandaag, red) nog een zware bergrit. Ik ga mijn stinkende best doen. We zien wel waar het schip strandt”, bleef de Deen van de Nederlandse WorldTour-ploeg op de vlakte.

Sportief manager Merijn Zeeman (Jumbo-Visma) was in de wolken met de prestatie van zijn Tourrevelatie. “Het waren drie reuzen van bergen waar ze over moesten. Jonas laat zien dat hij bij de drie beste klimmers is van de Tour hoort. We zijn vol vertrouwen. Uiteraard moet hij nu goed herstellen en er morgen en zaterdag voor de tijdrit opnieuw klaar voor zijn. Ik denk wel dat we zeker mogen dromen van het podium van Parijs. Dit is prachtig wat hij liet zien.”

Zeeman was ook heel opgetogen over de prestatie van Wout van Aert. “Hij stond Kuss en Jonas bij tot de voet van de Col du Portet. Dat was ook de afspraak die we vooraf hadden gemaakt. Wout had zeker nog verder kunnen gaan, maar dat hebben we bewust niet gedaan. Omdat het in de eerste plaats niet nodig was en ook met het oog op wat er nog allemaal op Wout afkomt. Daarom besloten we hem niet over de limiet te laten gaan”, aldus de sportieve baas van Jumbo-Visma die wel zijn team zag herleid tot vier eenheden.

© REUTERS

“Het is vooral heel erg jammer dat we nu ook Kruijswijk verloren. Steven was al op de rustdag in Andorra ziek. Hij wou per se voor het team doorgaan, maar dat lukte niet. We missen daardoor een belangrijke jongen voor de groep, maar met de etappes die nu volgen, moet het lukken. We hebben Kuss en Van Aert voor de bergen en Mike Teunissen voor de vlakke wegen. We hebben meer dan genoeg kwaliteit om Vingegaard bij te staan.”

Zeeman vermoedt dat Van Aert zaterdag een hele goede tijdrit neerzet. “Maar er zijn wel meerdere kandidaten op de dagwinst in Saint-Émilion. Bissegger, Küng, Asgreen: er is een groepje renners dat tot de favorieten van deze slottijdrit mogen gerekend worden.” (hc)