En weg zijn ze: olympiërs verzamelen in Zaventem voor vertrek naar Tokio

Voor Nina Derwael worden het haar tweede Spelen. “Ik sta hier eigenlijk heel ontspannen. Ik heb alles al eens meegemaakt in 2016 dus ik weet ongeveer hoe alles in zijn werk zal gaan”, klinkt het bij de gymnaste. Derwael gaf zelf ook aan dat ze de afgelopen periode mentaal veel gegroeid is. “Ik ben helemaal niet beginnen twijfelen na de mindere FIT Challenge afgelopen maand. Het was een hele zware trainingsweek voor die wedstrijd. Die wedstrijd was gewoon een tussenstop waar ik echt niet naar toegewerkt heb. De trainingen daarna zijn allemaal heel goed verlopen en nu heb ik een heel positief gevoel.”

Voor wie het wel een eerste keer is, is Mauri Vansevenant. De jonge wielrenner van Deceuninck - Quick-Step mag zich in zijn eerste profjaar meteen opmaken voor de Spelen. “Ik ben wel wat overweldigd, als je ziet hoeveel atleten hier samen staan”, vertelde hij in de vertrekhal. “Het zal een ongelofelijke ervaring worden, het is een hele nieuwe wereld voor mij. Ik ben nog maar één keer buiten Europa geweest, naar Peru. Ik kijk er enorm naar uit om de cultuur in Tokio te ontdekken, hopelijk lukt dat met alle beperkingen die er zullen zijn.”

En wat verwacht hij er sportief van? “Ik heb een goede hoogtestage achter de rug en de afgelopen dagen heb ik thuis nog stevig doorgetraind om zo goed mogelijk voorbereid te zijn.”Vansevenant denkt dat het zowel een voordeel als een nadeel kan zijn dat je de Tour gereden hebt. “Ik zal misschien wel frisser zijn dan sommige renners die uit de Tour komen, maar als je de Tour gereden hebt, kan het twee kanten uitgaan met je vorm. Langs de ene kant zijn er renners die er helemaal kapot zullen uitkomen, langs de andere kant heb je renners die super herstellen en de goede benen nog even kunnen behouden.”

Ook Mauri Vansevenant is klaar voor vertrek.

De gebroeders Borlée