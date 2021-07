Regel rond handspel verandert weer komend seizoen in de Jupiler Pro League: “meer marge voor de verdedigers”

Het Professional Refereeing Department heeft woensdag in Tubeke toelichting gegeven over de regels voor komend seizoen in de Jupiler Pro League. De belangrijkste wijziging is de regel rond handspel. “Er is meer marge voor verdedigers”, aldus scheidsrechtersbaas Bertrand Layec.

Op het afgelopen EK voetbal viel de Belgische voetballiefhebber zeker één ding op: er werd niet om de haverklap een penalty gefloten als een verdediger een bal met de hand raakte in de zestien. Ook de scheidsrechtersbazen van de Jupiler Pro League willen dat het er komend seizoen op de Belgische velden meer aan toegaat als op het EK. “Niet elke aangeschoten bal zal nog een penalty opleveren”, legt Bertrand Layec, technisch directeur van de Belgische arbitrage, uit. “De scheidsrechter krijgt meer ruimte om de fase te interpreteren en te analyseren. Dat is een interessante evolutie.”

Verder verandert er niets aan de richtlijnen voor de scheidsrechters komend seizoen. De VAR zal er wel iets anders uitzien voor de scheidsrechters zelf. Het VAR-centrum in Tubeke wordt sinds vorige week getest en ook tijdens de Supercup komende zaterdag zal dat het geval zijn. “Zaterdag wordt de eerste grote test want het is de eerste keer dat we het VAR-centrum dan testen in een wedstrijd die op televisie uitgezonden wordt. Maar we zijn voorlopig tevreden”, legt operationeel directeur van de Belgische arbitrage Stephanie Forde uit. “Verder zullen we ook drie nieuwe VAR’s en drie nieuwe AVAR’s opleiden dit seizoen.”

Of er meer openheid komt over de scheidsrechterlijke beslissingen volgend seizoen is nog niet duidelijk. “Daarover denken we nog na”, aldus Layec. “Het wekelijkse praatje van Frank Debleeckere op maandag zal wel in een nieuw jasje gestoken worden. Maar we denken nog na over manieren om onze communicatie nog te verbeteren en aan te passen.”

Nog nieuw ten opzichte van vorig seizoen: voorlopig hoeven scheidsrechters en spelers niet meer getest te worden op het coronavirus voor elke wedstrijd. Al kan dat wel nog veranderen doorheen het seizoen afhankelijk van de geldende coronaregels.