Alfa Romeo langer in zee met F1-renstal Sauber

Alfa Romeo blijft ook de komende jaren in de Formule 1 actief. Het Italiaanse merk heeft de samenwerking met renstal Sauber verlengd. Er werd een overeenkomst bereikt voor “meerdere jaren”, meldde Alfa Romeo woensdag.

Alfa Romeo keerde in 2018 in de Formule 1 terug als partner van Sauber. Een jaar later ging het team ook Alfa Romeo Racing heten.

De Italiaan Antonio Giovinazzi en de Fin Kimi Raikkonen zijn dit jaar de piloten van Alfa Romeo. In de WK-stand is het team na negen Grands Prix achtste (op tien teams). De tiende Grand Prix wordt zondag in het Engelse Silverstone gereden.