Dylan Teuns toont zich met knappe tiende plaats: “Dit is geen wraak voor mijn niet-selectie voor de Spelen.”

Dylan Teuns liet zich opmerken in de koninginnenrit en eindigde uiteindelijk knap tiende. Uiteraard was de Halenaar dan ook tevreden. Teuns werd door de bondscoach niet geselecteerd voor de Spelen, maar ziet dit resultaat niet als wraak voor die beslissing. “De bondscoach heeft zijn beslissing gemaakt voor de Ronde van Frankrijk en toen had ik nu eenmaal niet veel resultaten om voor te leggen”, klonk het na de rit nuchter.

“Vorige week sukkelde ik met de warmte, maar vandaag had ik een goede dag”, deed Teuns zijn relaas van de dag. “Ik ben tevreden. De voorlaatste man van Pogacar reed voor mij een ideaal tempo, dat kon ik goed volgen. De laatste man in steun van UAE Team Emirates begon echter meteen enorm te versnellen en legde er ferm de pees op. Toen wist ik dat ik moest passen en heb ik meteen mijn eigen tempo gezocht. Ik zag dat het voor mij in stukken en brokken uiteenviel en dan ben ik nog naar een groepje gereden waar met Bilbao nog een ploegmaat zat. Daar zat ik eigenlijk perfect.”

Teuns etaleert in deze Tour zijn goede vorm. Over twee weken zal die echter niet op de Spelen in Tokio te bewonderen zijn. Op de vraag of hij er toch niet bij had moeten zijn, blijft hij echter op de vlakte.“Oh ja, ik ga daar niets over zeggen. Ik ben er niet bij, dat is jammer, maar ik ben blij dat ik zo een goede Tour rijd. Ik heb de bondscoach ook niet meer gestuurd sinds ik wist dat ik niet mee mocht. Het is wat het is. Ik zie dit ook niet als wraak. Nogmaals: ik ben gewoon blij dat ik een goede Tour rijd en ik hoop na de Tour nog mooie wedstrijden te rijden en degelijke resultaten neer te zetten. Of ik zijn beslissing begrijp? Ja, want hij heeft zijn beslissing gemaakt voor de Ronde van Frankrijk en toen had ik nog niet veel resultaten om voor te leggen”, aldus een nuchtere Teuns.