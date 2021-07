Tadej Pogacar na perfecte dag: “Vingegaard en ik wisten dat Carapaz aan het bluffen was”

Voor het eerst in zijn nog prille carrière won Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) een rit als drager van de gele trui. In de koninginnenrit haalde hij het voor Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) en Richard Carapaz (INEOS Grenadiers). “Winnen in de gele trui, is een onbeschrijfelijk gevoel”, aldus de Sloveen vlak na de aankomst.

“Ik wilde heel graag winnen vandaag”, vertelde Pogacar na zijn ritzege. “Het team werkt elke dag om de gele trui te verdedigen, maar telkens waren de etappes ideaal voor vluchters, dus was het moeilijk om te controleren. Vandaag lukte dat wel. De jongens hebben fantastisch werk geleverd. We twijfelden aanvankelijk of we al dan niet voor de ritzege zouden gaan, of gewoon zouden controleren. Uiteindelijk bleek iedereen zich goed te voelen, dus hebben we het geprobeerd. En met succes.”

Al kostte de zege wel enige moeite. De Sloveen vocht een stevig duel uit met Vingegaard en Carapaz. “We raakten met drie voorop, maar enkel Jonas (Vingegaard) werkte mee. Ze waren erg sterk vandaag, maar in de laatste 50 meter heb ik gewoon alles gegeven in het spurtje. Waar ik onderweg over aan het spreken was met Jonas? Hij zei me dat Carapaz aan het bluffen was. Dat wist ik ook, dus het was niet echt een geheim. Dat was de tactiek die hij toepaste om dan later aan te vallen. Maar toen hij ging, was ik echt heel gemotiveerd om hem terug te pakken en zijn wiel te pakken. Evident was het evenwel niet.”

Al werd het uiteindelijk wel de perfecte dag voor Pogacar, want hij bouwt zijn voorsprong in het algemene klassement een beetje uit en won voor het eerst een rit als drager van de gele trui. “Dit was een fantastische dag. Om te winnen in de gele trui… Dat is onbeschrijfelijk.”