Tadej Pogacar heerst op de Col du Portet en wint voor het eerst in het geel na prangend spurtje met Carapaz en Vingegaard

Tadej Pogacar heeft zijn eerste zege in de gele trui beet. De Sloveen bewees nog maar eens dat hij niet alleen de beste tijdrijder van dit pak is, maar ook de beste klimmer. Dé grote verliezer van deze koninginnenrit was eeuwige volger Rigoberto Uran die de tweede tempoversnelling van de leider niet aankon en op bijna twee minuten binnen liep. Met dé Tourrevelatie Jonas Vingegaard en Richard Carapaz lijkt het podium van Parijs vorm te krijgen. Dylan Teuns eindigde op een knappe tiende plaats.

Geel: Tadej Pogacar (Svn)

Groen: Mark Cavendish (GBr)

Bolletjes: Wout Poels (Ned)

Wit: Tadej Pogacar (Svn)

Hoe kwam de zege tot stand?

Het gebeurde zoals verwacht op de lange slotklim van de dag die op 2215 meter hoogte eindigde. Pogacar was heer en meester en trok met Vingegaard en Carapaz naar de top. Uiteindelijk werd deze koninginnenrit vooral een veldslag om de ereplaatsen van Parijs. Richard Carapaz speelde op 1,4 km alles of niets. Het leek alsof hij de etappe zou winnen, maar op 200 meter van de streep kwam Vingegaard terug aansluiten en 100 meter van de streep schoot Pogacar een zevende en laatste keer weg.

En zeggen dat we aan de voet van de zestien kilometer lange Col du Portet met Anthony Perez en Dorian Godon twee Fransen voorop hadden die eraan begonnen met een voorsprong van 3’54”. Toch was dat niet voldoende, hoe hard Perez zich weerde. Halfweg de col was hij ingelopen. Het leverde hem de prijs van de strijdlust op.

© BELGA

Wie reed zich nog in de kijker?

De Fransen natuurlijk, op hun nationale feestdag. Met vier zaten ze in een vlucht met zes die de eerste honderd kilometer gestalte kreeg. Toen waren de wegen nog vlak en rechtdoor. Cocoricoooooo dus.

Mark Cavendish reed voorin om te kijken wie er wel en niet weg mocht. Op deze manier stelde hij zijn groene trui wat veiliger want met zes vluchters waren er maximaal maar 9 punten meer te verdienen in de tussenspurt van Bagnères-de-Luchon.

Deceuninck – Quick-Step gaf het fiat aan Lukas Pöstlberger, Dorian Godon, Danny van Poppel en Anthony Perez. De Fransen Maxime Chevalier en Anthony Turgis mochten er na twintig kilometer ook naartoe rijden. Ook Julien Bernard ondernam nog een poging, maar na zestig kilometer had hij door dat hij bezig was met une chasse patate.

Ondertussen keek het peloton met de hoofdrolspelers tegen een achterstand van zeven minuten aan. Toen de tijdskloof de acht minuten overschreed, zette Israel Start-Up Nation zich op kop, waarmee de ploeg van sportief manager Rik Verbrugghe aangaf dat Michael Woods van plan was om iets te ondernemen in de bergen. Ook Nairo Quintana, eveneens ex-bolletjestruidrager, zette een mannetje bij om de voorsprong behapbaar te houden voor de drie cols.

© BELGA

Maar eerst de strijd om het groen: Cavendish verloor opnieuw van Michael Matthews. Waardoor ‘Bling’ nu op 36 punten van de Brit volgt. Sonny Colbrelli staat derde op 85 punten. Jasper Philipsen blijft vierde, weliswaar op 98 eenheden van Cav. Het puntenklassement wordt beslist in de etappes van vrijdag naar Libourne en zondag op de Champs-Elysées, waar – los van de dagelijkse tussenspurt – telkens voor de ritwinnaar 50 punten te verdienen zijn. De tussenspurt van Bagnères-de-Luchon zelf werd gewonnen door Danny van Poppel van Intermarché – Wanty Gobert, maar de Nederlander van Hilaire Van der Schueren is niet echt een tegenspeler van Cav in de strijd om het groen.

De strijd om de bolletjestrui was leuk. Uiteindelijk redde Wout Poels nog zijn bolletjestrui.

De Peyresourde, een evergreen in de Tour, was de eerste van de drie reuzendoders van de dag. Nairo Quintana versnelde al aan de voet, samen met zijn ploegmaat van Arkéa-Samsic, Élie Gesbert. Leider Wout Poels schoof mee, met Pierre Latour, maar UAE Team Emirates legde zo’n hoog klimtempo op dat er geen ontsnappen aan was. Bovendien pakte de leidersgroep alle punten mee. Anthony Turgis overschreed als eerste de top. Alleen Pierre Latour zette zijn inspanning achter de leiders solo door, maar ook zijn actie werd aan de voet van de de Val Louron-Azet als een chasse-patate geklasseerd, ook al spartelde hij nog tegen. Daar stond Tadej Pogacars ploegmaat Mikkel Bjerg te voet.

Op de Val Louron d’Azet, de tweede col van eerste categorie, kwam Anthony Perez als eerste door, met minieme voorsprong op Dorion Godon en wat verder Anthony Turgis. Wout Poels schoot als een pijl uit een boog om nog vier punten mee te nemen. De groep met Pogacar volgde daar nog op een kleine vier minuten.

© BELGA

Wat deden de favorieten?

Tadej Pogacar haalde zijn tiende gele trui van deze Tour af. Onder zijn tweede versnelling op 7,5 km van de top kraakte Rigoberto Uran die vanmiddag tweede stond in de stand. Jonas Vingegaard reageerde heel gevat, samen met Richard Carapaz. Voor de andere klassementsrenners was het schade beperken.

Verder nog iets leuk dat je moet weten?

Hetwas geleden van vorige week woensdag dat het Tourpeloton bij de start geen enkele afwezige telde. Al was het in Muret maar druilerig weer toen la grande boucle zich op Quatorze Juillet op gang trok voor de koninginnenrit in de Pyreneeën. Pierre Rolland schoot onmiddellijk weg. Al was het maar om te tonen dat de tweevoudige Tourritwinnaar aan zijn twaalfde Tour bezig is. Al was het maar om de nationale feestdag te fêteren, want de tijd dat de Fransen dan meer wél dan niét wonnen, ligt al een tijdje achter ons. De laatste was Warren Barguil vier jaar geleden in Foix. De Bretoen zit ondertussen alweer thuis.

Net als Steven Kruijswijk die na dertig kilometer in de druilerige regen ziek uit de Tour stapte. Waardoor Jumbo-Visma gehalveerd verder moet. Ook al niet leuk om te melden was dat Greg Van Avermaet al heel snel op de Peyresourde in de laatste groep verzeilde. De olympische kampioen van Rio 2016 bevestigde daarmee dat hij inderdaad aan zijn slechtste Tour ooit bezig is. Op de vooravond van Tokio is dat niet bepaald een leuk vooruitzicht. Wout van Aert daarentegen reed mee voorin tot de steilste porties van de Col du Portet en dan liet hij het werk over aan Sepp Kuss in functie van Jonas Vingegaard. Dylan Teuns, tiende, in de daguitslag, bewees in deze koninginnenrit van 4375 hoogtemeters dat hij op de Olympische Spelen ook niet had misstaan.