De Spaanse pers weet het zeker: “Lionel Messi verlengt contract en levert ferm in”

Theoretisch gezien is Lionel Messi al zo’n twee weken een vrije speler, maar daar komt, als we de Spaanse pers mogen geloven, evenwel snel verandering in. Zowat alle media berichten immers dat de 34-jarige sterspeler een principeakkoord heeft met FC Barcelona over een contractverlenging. Door de financiële problemen bij de Catalaanse grootmacht zou Messi wel fors moeten inleveren.