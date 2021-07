Fabrizio reageert na kritiek op ‘De bachelor’: “Hebben jullie echt niets beters te doen?”

Fabrizio Tzinaridis heeft op Instagram gereageerd op de mensen die kritiek hebben op zijn deelname aan De bachelor, de opvolger van The bachelorette. “Hebben jullie echt niets beters doen”, zegt de 28-jarige tattoo-artiest in het filmpje.

Sinds maandag bekendgemaakt werd dat na Elke Clijsters nu Fabrizio Tzinaridis op tv de zoektocht naar een nieuwe liefde aangaat, kwam al heel wat kritiek. Op sociale media werd weinig fraai geschreven dat Fabrizio, de ex van Pommeline Tillière en ex-vrijgezel in Temptation island, niet meedoet om een vrouw te vinden “maar om in de aandacht te staan”.

“Ik ben opzettelijk weggebleven van Facebook en bepaalde artikels”, zegt Fabrizio in een filmpje op Instagram. “Gelukkig. Want blijkbaar worden dit soort reacties bij de vleet gepost door mensen die duidelijk niets beters te doen hebben in hun leven en dat van mij blijkbaar beter menen te kennen dan ikzelf. Ik weet niet of ik daar proficiat op moet zeggen of dat ze een ballon of een medaille willen. Maar hebben jullie écht niets beters te doen? Serieus?”

Geen controle

Hij zegt dat hij zich niet slecht gaat voelen door de kritiek “omdat je toch geen controle hebt over wat mensen van je denken en vinden”. “Ik kan niet geloven dat iemand zijn of haar kostbare tijd gebruikt om iemand anders de grond in te boren of hun – jammer genoeg – negatieve zelfbeeld op mij te reflecteren. Probeer wat je wilt, het gaat mij niet raken. Op geen enkele manier. Ik heb al te veel bagger over mij heen gehad.”

Hij bedankt ook de mensen die wel positief gereageerd hebben. “Daar trek ik me aan op.”