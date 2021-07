Ulissi wint eerste rit in Settimana Ciclistica Italiana, Ben Hermans eindigt op achtste plaats

De Italiaan Diego Ulissi (UAE Team Emirates) heeft woensdag de openingsetappe van de Settimana Ciclistica Italiana gewonnen, een Italiaanse rittenkoers van het niveau 2.1. De Belgen Sep Vanmarcke en Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) finishten in de top tien.

De Settimana Ciclistica Italiana is een gloednieuwe vijfdaagse rittenkoers die volledig op het eiland Sardinië wordt afgewerkt. Voor zijn eerste editie kon de organisatie meteen rekenen op de komst van zes WorldTour-ploegen en een sterke Italiaanse selectie, in de voorbereiding op de Olympische Spelen. Met Sep Vanmarcke, Ben Hermans en een zevental van Sport Vlaanderen-Baloise kwamen er ook negen Belgen aan de start.

In de eerste, heuvelachtige etappe van 155 kilometer tussen Alghero en Sassari schoof neoprof Rune Herregodts mee in een vlucht van negen. De kopgroep werd in de lastige finale steeds meer uitgedund, maar de 22-jarige Herregodts toonde zich voorin bij de sterkste renners en hield stand tot op zo’n vijftien kilometer voor de streep, maar toen werd ook hij gegrepen door een steeds kleiner wordend peloton, waar de Italiaanse selectie erg actief was.

Uiteindelijk werd het een sprint van een vijftiental koplopers, gewonnen door Ulissi, die ook meteen de eerste leider is. De Italianen Alberto Bettiol en Giovanni Aleotti finishten als tweede en derde, Vanmarcke en Hermans werden respectievelijk zesde en achtste.