Elise Vanderelst mikt op de Spelen op de halve finales op de 1.500 meter

Elise Vanderelst wil op de Olympische Spelen in Tokio de halve finales bereiken op de 1.500 meter. Dat heeft ze woensdag verklaard op een persmoment in Bergen. De 23-jarige Vanderelst plaatste zich begin juni op de Diamond League-meeting in Firenze met een Belgisch record (4:02.63) voor de Spelen. De Europese kampioene in zaal dook zo onder de olympische limiet van 4:04.20.

De atlete uit Bergen vertrekt op 17 juli samen met haar coach Raymond Castiaux naar Japan. Ze wil in Tokio het beste van zichzelf geven. “Het is mijn doel om de halve finales te bereiken”, vertelde ze. “Maar wat ik vooral wens is dat ik de Spelen kan verlaten met het gevoel dat ik er het maximale voor gedaan heb en dat de meisjes die me verslagen hebben gewoon sterker waren. Het was mijn doel om naar de Olympische Spelen te gaan, dat was al enkele jaren mijn droom. Binnen enkele dagen zal ik een olympiër zijn. Dat zal me veel voldoening geven, want ik kan me helemaal vinden in de olympische waarden zoals fair play, integratie, de gelijkheid van mannen en vrouwen. Een atlete zijn die heeft deelgenomen aan de Spelen, dat is voor het leven.”

De reeksen van de 1.500m bij de vrouwen zijn in Tokio op 2 augustus voorzien, de halve finales op 4 augustus en de finale op 6 augustus.

Aanval op Belgisch record

Vanderelst doet na de Spelen, op 3 september, tijdens de Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion nog een aanval op het negen jaar oude Belgische record op de mijl. Het Belgische record op die afstand staat sinds 18 augustus 2012 met 4:28.11 op de naam van Almensh Belete. Na de Diamond League-meeting in Brussel zal Vanderelst normaal gezien nog een 800m lopen.