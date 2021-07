Na een jaar wachten is het eindelijk zover: in Tokio gaan de Olympische Spelen van start. Door de coronamaatregelen zal het geen feest van verbroedering zijn, maar op sportief vlak mogen we hopelijk wel Belgisch eremetaal vieren. Onze man in Japan, Marc Cornelissen, ziet ook kansen voor de veertien Limburgers in Team Belgium.