Een naaktscène in de Netflix-hit Sex/Life beroert de gemoederen. Voor een keer zien we eens geen vrouw volledig naakt gaan, maar een man. Zijn uit de kluiten gewassen geslachtsdeel is voer voor veel discussie, bij vrouwen én mannen. Jaloers hoef je alvast niet te worden, aldus experts. “Soms komt er net helemaal geen seks meer van.”