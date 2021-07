Model Ashley Graham zwanger van tweede kindje

Het Amerikaanse topmodel Ashley Graham (33) is opnieuw in blijde verwachting. Dat maakte ze dinsdag zelf bekend op Instagram.

“Het afgelopen jaar was er een vol kleine verrassingen, groot verdriet, vertrouwde beginpunten en nieuwe verhalen”, staat er te lezen bij een foto van het model in los, wit hemd waarop haar bolle buik te zien is. “Ik begin net te verwerken en te vieren wat dit volgende hoofdstuk voor ons betekent.” Graham vertelde in een interview in februari dat ze al helemaal klaar was voor nog een baby’tje.

Het wordt het tweede kindje van het model en haar echtgenoot Justin Ervin. Het koppel, dat in augustus 2010 in het huwelijksbootje stapte, heeft al een zoon, Isaac Menelik Giovanni. De jongen werd op 18 januari 2020 geboren. Recent zette Graham haar wederhelft nog in de bloemetjes op Vaderdag. “Isaac heeft zoveel geluk met zo’n ondersteunende, liefhebbende, medelevende en ongelooflijke vader zoals jij. Zien dat je zijn vader bent, is het grootste geschenk.”