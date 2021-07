De vader van het achtjarige meisje dat zondagavond in een deelgemeente van La Louvière doodgebeten werd door een hond is kwaad op de moeder van het kind, die niet thuis was toen het drama zich voordeed. Dat zegt hij in de kranten van Sudpresse. Hij dient dan ook een klacht in tegen de nieuwe vriend van de vrouw, de eigenaar van de hond.