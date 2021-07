Noors loopwonder Jakob Ingebrigtsen is er opnieuw bij op Memorial Van Damme voor strijd met Debjani op 1500 meter

Net als vorig jaar zal Jakob Ingebrigtsen zijn opwachting maken op de 1500 meter. De 20-jarige Noor is regerend Europees kampioen en Europees recordhouder op die afstand. Vorig jaar won hij die race in het Koning Boudewijnstadion in een knappe 3:30.69.

Ook Belgisch recordhouder Ismael Debjani staat op 3 september aan de start van de 1500 meter in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Debjani finishte in 2020 als vierde in 3:38.00. Dit jaar mag de Henegouwer op een scherpere chrono mikken. Net als Ingebrigtsen heeft de 30-jarige Debjani al vroeg in het seizoen zijn topvorm getoond. Op 12 juni scherpte hij op een meeting in het Zwitserse Genève zijn eigen Belgisch record aan tot 3:33.06.