Oefenmatch

KRC Genk liet in zijn laatste oefenpot een wenkende zege liggen in de slotminuut. Nadat Dessers zijn ploeg op voorsprong had gebracht, kon Oosting op de valreep profiteren van een foutje in de thuisdefensie. Desondanks lijken de Limburgers klaar voor de Supercup.