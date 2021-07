Verenigde Staten sturen op één na grootste delegatie ooit naar Olympische Spelen

De Verenigde Staten sturen met 613 atleten hun op één na grootste delegatie ooit naar de Olympische Spelen, die op 23 juli van start gaan in Tokio. Dat heeft het Amerikaans olympisch en paralympisch comité (USOPC) dinsdag bekendgemaakt. Slechts één keer eerder vaardigden de VS meer atleten af. Dat was in 1996, toen Atlanta de Spelen organiseerde en er 648 Amerikaanse atleten in actie kwamen.