Maaseik

De politie is dinsdagnamiddag verwittigd van een diefstal van een auto in Neeroeteren. De eigenaar meldde dat hij zijn auto op de parking van de Delhaize in de Sint-Lambertuskerk had achtergelaten en nu weg was. Na een half uurtje herinnerde hij zich ineens dat hij om een kop koffie te gaan drinken, zijn auto nog had verplaatst. Op dit plek vond de politie de auto ook terug. mm