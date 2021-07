IOC-voorzitter Thomas Bach verrast: “Ook wij hebben elke dag getwijfeld of de Olympische Spelen wel zouden kunnen doorgaan”

“We doen het maximale om samen met het Japanse volk het coronavirus te bestrijden”, zei Bach. “Ik kan melden dat 85 procent van de personen die zullen verblijven in het olympisch dorp gevaccineerd zullen zijn en 100 procent van de leden en het personeel van het IOC. Ik wil de Japanse bevolking daarom heel nederig vragen om onze atleten van over de hele wereld, die net als de Japanners zeer veel uitdagingen hebben overwonnen, hartelijk te verwelkomen.”

“De Japanners moeten hun vertrouwen terugwinnen”, ging hij verder. “Dat verandert langzaam maar zeker. We zijn ervan overtuigd dat als de mensen zien welke inspanningen we allemaal leveren, ze vertrouwen zullen hebben.”

Het aantal coronagevallen in Tokio steeg de voorbije dagen opnieuw ondanks het feit dat er sinds het begin van de week een vierde noodtoestand van kracht is. Daarom zullen er ook geen toeschouwers worden toegelaten bij de olympiade.

“We hebben als IOC de voorbije vijftien maanden elke dag getwijfeld aan het doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio”, stelde Bach. “Toen we vorig jaar het uitstel van de Spelen met een jaar aankondigden, wisten we niet of het ons zou lukken. Het was allemaal veel complexer dan we dachten. Elke dag namen we beslissingen, maar een dag later moesten we die alweer aanpassen. En nog eens drie weken later moesten we ons weer aanpassen.”

“De grootste uitdaging was onze twijfels niet te uiten. Iedereen had immers twijfels. Dan heb ik het over atleten, het organisatiecomité en de Japanse regering. Dat mag je als IOC publiekelijk niet twijfelen. Hoe zou je atleten anders overtuigen te blijven trainen? Of hoe zouden de verschillende comités en federaties dan nog evenementen organiseren? En zouden sponsors dan nog wel hun steun voortzetten? We moesten vertrouwen tonen. De Spelen gaan door, maar het zal zeker anders zijn dan tijdens andere olympiades.”