Doet Wout van Aert wat te veel in de Tour in functie van Tokio? “Och, er duiken overal kenners op”

Lars Boom vreest dat Wout van Aert iets te overmoedig aan het koersen is in de Tour de France. Vooral in functie van de Olympische Spelen in Tokio, waar hij zowel de weg- als de tijdrit betwist. Van Aert zelf relativeert echter.

“Ik ben bang dat hij net iets te veel doet. Hij pakte uit om de Mont Ventoux en daags nadien ging hij opnieuw aan het werk”, aldus de ex-wegrenner en crosser die dinsdagavond gast was in het praatprogramma Vive Le Vélo. “Dat kan hij misschien bekopen op de Spelen zelf.” Een mening die de bijna ex-renner Bert De Backer niet deelde. “Hij was duidelijk minder bij het begin van het seizoen en is nu beter aan het worden. Ik geloof niet dat dit hem krachten kost.”

Ook dinsdag op de laatste helling van de dag kon Wout van Aert zich niet kalm houden en op de vraag van Sporza-radioverslaggever Carl Berteele of hij nog drie kansen had op een dagzege antwoordde hij geheimzinnig dat er nog vijf ritten waren. Om dan met een typische Wout van Aert-grijns op het gezicht te verdwijnen.

© AP

“Tour en de Spelen altijd als twee aparte zaken bekeken”

“Och, er duiken overal kenners op”, reageerde Wout van Aert zelf voor de start van de zeventiende etappe op de uitlatingen van Boom. “Pas achteraf kan je weten wat het beste was.”

“Zondagavond na de slotetappe in Parijs vliegen we met een nachtvlucht naar Tokio, in businessclass zodat ik hopelijk wat kan slapen. Het is ook een vreemde Tour qua weer: ofwel superwarm ofwel slecht zoals nu. Dat is niet zoals gehoopt in functie van Tokio, maar ik heb de Tour en de Spelen altijd als twee aparte zaken bekeken en we moeten nu gewoon omgaan met de huidige omstandigheden. Qua warmtegewenning zijn de jongens die niet in de Tour zitten in het voordeel, maar op de Ventoux was het de eerste echt warme dag en was ik toch ook niet slecht.” (hc, vml) (vml)