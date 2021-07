Abel Bazouz (21) uit Genk is een van de beste Belgische freestyle voetballers

Als kind begon hij te voetballen, maar hij speelde liever op de PlayStation dan op het voetbalplein. Uiteindelijk maakte hij kennis met freestyle voetbal, een discipline waarin de Genkse Abel Bazouz (21) nu in uitblinkt. Hij geeft freestyle voetbalshows en workshops in België en Nederland en hoopt binnenkort zelfs zijn eigen freestyle voetbalschool te openen.

“Op 9-jarige leeftijd ben ik begonnen met voetballen, maar ik heb nooit echt op hoog niveau gespeeld”, vertelt Abel Bazouz, die samen met zijn mama in het Genkse Driehoeven woont. “Eerlijk, ik denk dat dat vooral te maken had met mijn luiheid en te weinig inzet op de trainingen. Naast voetballen, speelde ik ook veel PlayStation op mijn kamer. Ik was eerder het introverte type dat vaak alleen wou zijn. Bijkomend probleem: naarmate ik ouder werd, gaf ik ook veel minder de bal af. (lacht) Ik wou te vaak zelf acties maken en trucjes doen op het plein.”

Op 16-jarige leeftijd besliste Abel dan ook om te stoppen met veldvoetbal. “Via mijn goede vriend Younes Ouchen kwam ik in contact met freestyle-voetbal. Hij deed altijd de gekste trucjes met de bal en ik werd meteen verliefd op de sport”, zegt Abel. “Via Youtube-tutorials ben ik zelf beginnen oefenen. Ik trainde uren per dag in mijn tuin. Freestyle voetbal is de kunst van zelfexpressie door creatief met een voetbal te jongleren met behulp van elk lichaamsdeel. Er is geen trainer die zegt wat je moet doen, je bent je eigen trainer. Dit is wat ik zo leuk vind aan freestyle voetbal, je bepaalt zelf hoeveel je traint en hoeveel uren je erin stopt.”

Trucjes, geen goals

“Een freestyle voetballer is zeker niet altijd een goede voetballer”, gaat Bazouz verder. “Veldvoetbal en freestyle voetbal zijn twee verschillende disciplines. Bij veldvoetbal is het belangrijk om simpele en effectieve acties te maken zodat er gescoord kan worden. Bij freestyle voetbal is het belangrijk om de meest indrukwekkende trucjes boven te halen. Toch hebben bijna alle freestyle voetballers gevoetbald bij een club of op straat, want op deze plaatsen begint de liefde voor het spel. Ik was vroeger zeker geen slechte voetballer, alleen had ik snel door dat een professionele carrière moeilijk ging worden.”

Team El Jackson

“De toekomst? Ik probeer zo weinig mogelijk te denken aan de toekomst, er komen opportuniteiten op mijn pad en die neem ik met beide handen”, zegt Abel. “Nu ik nog jong ben, wil ik zo veel mogelijk dingen uitproberen. Ik geef nu freestyle voetbalshows en workshops in België en Nederland. Ik hoop binnenkort mijn eigen freestyle voetbalschool te openen. Ik zit ook in een van de grootste straatvoetbalteams ter wereld, ‘Team El Jackson’. Ook dat wil ik verder uitbreiden tot een groot bureau.”

“Naast freestyle voetbal wil ik ook acteren, dus schrik niet als ik opeens een rol heb in een serie of film”, lacht Abel nog. “Tot slot wil ik zo veel mogelijk jongeren blijven inspireren om voor hun dromen te gaan. Er zijn veel getalenteerde jongeren, alleen durven ze er meestal niet vol voor te gaan. Vroeger werd ik ook uitgelachen toen ik pas begon met het posten van video’s. Een grote boodschap die ik kan meegeven: blijf gaan voor je dromen en geef niet op, hard werk wordt uiteindelijk beloon.”