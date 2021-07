Gouverneur Jos Lantmeeters: "Limburgers kunnen zelf maatregelen nemen tegen wateroverlast"

Een wolkbreuk heeft gisterenavond in Riemst en Bilzen voor heel wat wateroverlast gezorgd. Onze provincie bereidt zich intussen voor op erger. Deze namiddag wordt in Limburg een recordhoeveelheid neerslag verwacht. Gouverneur Jos Lantmeeters heeft vandaag een crisisoverleg georganiseerd over waterlopen die dreigen buiten hun oevers te treden. "Voorlopig blijft de provincie nog goed gevrijwaard. Alleen in de gemeenten Riemst, Bilzen en Voeren zitten we in de problemen", aldus Lantmeeters.