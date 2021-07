ZOMERHACK. Zo maak je de barbecuerooster schoon

Een barbecue in de tuin, een terrasje of zelfs een snoepreisje: het is zomer, en dat zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven gemakkelijker te maken.

Wat is het probleem? In de zomer halen we regelmatig de barbecue uit het tuinhok om nadien te genieten van een royale portie vis en vlees. Maar of je nu barbecuet op gas of houtskool, het rooster moet je achteraf telkens weer schoonmaken.

De oplossing? Voorkomen is beter dan genezen. Nog voor je begint met barbecueën ga je op zoek naar een aardappel. “Je snijdt de aardappel in twee en prikt de halve nog rauwe aardappel op een vork”, zegt Liesbeth Verboven, schoonmaakexperte bij Het Poetsbureau en auteur van De grote schoonmaakbijbel. “Laat de barbecue eerst goed heet worden, net als het rooster.” Eenmaal warm, wrijf je de aardappel over het rooster. “Hierdoor komt er zetmeel vrij en dat zorgt voor een natuurlijke antiaanbaklaag.” Eenmaal klaar met barbecueën, kun je de bakresten zonder problemen weer verwijderen.

Na het bakken kun je het rooster makkelijk weer schoonmaken met een citroen. “De werkwijze is dezelfde. Snijd de citroen in twee en wrijf ermee over het nog warme rooster. Het vuil zal gemakkelijk loskomen. Was het daarna nog even af met wat water en afwasmiddel.”