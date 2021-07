Jeugdkamp in Peer uitgesteld door aanhoudende regenval

Jeugdverenigingen zien hun zomerkampen letterlijk in het water vallen. In de provincies Namen en Luik zijn al 12 jeugdkampen geëvacueerd. In Rochefort wil de burgemeester een 50-tal kampen laten stopzetten door de hevige regenval. Ook in onze provincie ondervinden jeugdverenigingen hinder door het weer. De meisjeschiro van het Vlaamse-Brabantse Londerzeel begonnen normaal vandaag aan hun zomerkamp in Peer. Door het regenweer heeft de leiding beslist om het kamp met een dag uit te stellen.