Japanse keizer Naruhito zal Olympische Spelen openen, ook al maakt hij zich zorgen om corona

Het staatshoofd zorgde onlangs nog voor opschudding door publiekelijk aan te geven dat hij de zorgen van zijn bevolking, een verdere verspreiding van het coronavirus door de Olympische Spelen, deelde. Een regeringswoordvoerder was er vervolgens snel bij om de uitspraken van de keizer te bagatelliseren. “Het was enkel zijn persoonlijke mening”, klonk het. In de naoorlogse grondwet werd opgenomen dat de Japanse keizer enkel nog een symbool van de staat is. Hij mag geen commentaar geven op politieke kwesties.

Ondertussen nemen de nieuwe besmettingen met het coronavirus in Tokio opnieuw sterk toe. Woensdag werden 1149 nieuwe gevallen geregistreerd. Voor het eerst in twee maanden kwam dat aantal boven de duizend uit en dat ondanks de vierde noodtoestand die sinds begin deze week van kracht is in Tokio. Veel Japanners vrezen dat de Olympische Spelen een mogelijke ‘superverspreider’ kan zijn.