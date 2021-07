De lente was dit jaar al uitgeregend en nu ziet het ernaar uit dat ook de zomer in het water valt. Deze week houden we het amper droog. Hoe uitzonderlijk is dit zomerweer eigenlijk, krijgen we ook in Vlaanderen overstromingen, raken de voorraden grondwater nu bijgevuld en hoe gelukkig is de natuur met deze regenval? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.