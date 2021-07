Dick Advocaat over vroeger amateurisme bij de Rode Duivels: “We kregen een kamer waar ook de koelkast en het kopieerapparaat stonden”

Niet bijzonder professioneel, dat is wel het minste dat je kan zeggen over de werkomstandigheden bij de Belgische voetbalbond als je Dick Advocaat mag geloven. De Nederlander, die afgeschilderd werd als geldwolf toen hij na amper een half jaar als trainer van de Rode Duivels ons land verliet voor Rusland, schetst in Sport/Voetbalmagazine geen al te fraai beeld van de Belgische bond.

“Ik kreeg met mijn assistenten een ruimte toegewezen met de koelkast en het kopieerapparaat, terwijl anderen daar de grootste kamers hadden”, doet Advocaat zijn verhaal. “Nu waren wij daar maar twee keer in de week en werkten zij daar fulltime, maar die mensen moesten steeds in onze kamer zijn, voor een kopietje of iets fris, terwijl wij daar zaten te bespreken. Op dat moment was de bondscoach niet zo belangrijk bij de Belgische voetbalbond, had ik het idee.”

Advocaat toont zich ook verwonderd dat “ze het in België nu nog over mijn periode als bondscoach hebben”, terwijl hij toch maar een half jaar aan het roer heeft gestaan. “Kennelijk heb ik er toch wat gedaan en ik begrijp de teleurstelling ook wel dat ik net toen vertrok. Er was iets op gang gebracht, het werd allemaal wat professioneler, en ik had me daar ook mee verbonden.” De Nederlandse voetbaltrainer herhaalt echter dat hij het bod van de Russen echt niet kon weigeren. Op precieze cijfers wil Advocaat ook nu niet ingaan.