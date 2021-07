‘Blind getrouwd’-koppel Evelien en Nicolas verwachten tweede kindje

Het ‘Blind getrouwd’-koppel Evelien Baten en Nicolas Vanderhallen verwachten hun tweede kindje samen. Dat blijkt uit een foto die ze gedeeld heeft op Instagram. In 2018 mochten ze al een zoontje verwelkomen.

Evelien en Nicolas namen deel aan het tweede seizoen van Blind getrouwd en werden snel een van de favoriete koppels uit het VTM-programma. In 2017 stapten ze in het huwelijksbootje, een jaar later bezegelden ze hun geluk met een zoontje, Xander. Wanneer de tweede spruit verwacht wordt, is niet duidelijk.

