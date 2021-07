Bert Vissers, de man met de drie laptops

In 2011 vierde de toenmalige Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) een belangrijk lustrum. Het was de 10de verjaardag van hun huisslogan ‘Hogeschool met de laptop’ en net daarom organiseerde de Hogeschool de PXL-Laptopawards. Op donderdag 26 mei 2011 reikte algemeen directeur Ben Lambrechts die eerste Laptop-award uit aan de toen 28-jarige Bert Vissers. Hij werkte eerst als webdeveloper voor Elitech en i-City en mocht daarna zijn webkunsten botvieren bij Bivolino. Bert ontwikkelde voor Bivolino een applicatie waarbij klanten online de mogelijkheid om hemden en blouses op maat te configureren en te bestellen. Dit bleek al snel een internationaal succes te worden. Zo werkt de bekende keten Marks & Spencer met het systeem.“Na die award ging het snel”, vertelt Bert Vissers (38) vandaag. “Toen het project bij Bivolino afgerond was, kreeg ik onder andere de kans om aan de slag te gaan bij KBC. Het winnen van de PHL-award in combinatie met mijn deelname aan Topstarter (Realityreeks rond ondernemen in Vlaanderen red.) zorgde ervoor dat iedereen mij op straat herkende. Het feit dat iedereen wist waar ik mee bezig was en hoe gedreven ik was, heeft wel deuren geopend. Bij Bivolino ben ik echt wel gebeten door e-commerce. Ik zag de voordelen van een digitale onderneming: alles verloopt online, geen huur van een pand, geen personeel, dus ik besloot kleinschalig mijn eigen webshop foodBelgium.com te lanceren. Ook ben ik mijn opgebouwde expertise op vlak van e-commerce gaan aanbieden via webshopcompany.be. Ik leerde dat je in jezelf moet geloven en ervoor moet gaan. Maar ‘gas geven’ is en blijft een constante. Zo werk ik steeds met drie laptops tegelijk. Eentje voor elk project.”“Ondernemerschap is eigenlijk niet zo moeilijk”, gaat Vissers verder. “Je moet eerst in jezelf geloven en dan is het een kwestie van doen en dingen voor elkaar krijgen. Via webshopcompany en streekmarkt krijg ik de kans om samen te werken met toffe en grote bedrijven. We ontwikkelen momenteel een innovatieve app voor G&V Energy Group nv en bouwen het CAPS fuelplatform waarmee G&V-klanten hun wagenpark gemakkelijk beheren en de administratie van accijns- en taksaanvragen kunnen beperken. Onder andere door de coronacrisis besloten bedrijven massaal smaakpakketten bij foodBelgium af te nemen en werknemers aan huis te verrassen voor een ‘apéro Belge’. We verstuurden in december meer dan 20.000 smaakpakketten en verdriedubbelden daarmee de omzet van FoodBelgium.”