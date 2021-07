Basketbalster Ann Wauters: “Mannelijke sporters zijn banger voor hun homoseksuele geaardheid uit te komen door clichés”

Volgens basketbalster Ann Wauters (40) zijn er veel homoseksuele mannelijke sporters die niet voor hun geaardheid durven uitkomen door de bestaande clichés in onze samenleving. “Men zegt van hen dat ze vrouwelijke kantjes hebben en dus worden ze als minder competitief of minder sterk gezien. Compleet van de pot gerukt, natuurlijk”, zegt ze in weekblad Knack.

Wauters praat samen met Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, waarmee ze goed bevriend is, onder meer over de homoseksualiteit binnen de sport en haar ambassadeursrol voor die gemeenschap. De Belgian Cat zegt dat ze vindt dat ze veel eerder had moeten praten over dergelijke onderwerpen, omdat ze pas na het televisieprogramma van Philippe Geubels over taboes besefte hoe moeilijk andere homoseksuelen het hebben. Wauters windt zich ook op over het gebrek aan aanvaarding ervan in de sportwereld. “Thomas Meunier zei daarover dat hij het een collega-Rode Duivel zou afraden om zich te outen als homoseksueel. Dat zegt toch genoeg?”

De vijfvoudige Europese speelster van het jaar ziet dat het veel moeilijker is voor mannen om zich te outen als homoseksueel. “Van homoseksuele mannen zegt men dat ze vrouwelijke kantjes hebben en dus worden ze als minder competitief of minder sterk gezien”, legt ze uit. “Terwijl lesbische vrouwen worden gepercipieerd als competitiever. Die stereotypen zijn natuurlijk compleet van de pot gerukt, maar daardoor zijn mannelijke sporters banger om voor hun geaardheid uit te komen. Het kan gewoon niet dat er in de eerste klasse van het Belgische voetbal geen enkele homoseksuele voetballer zou zijn.”

Wauters trekt later deze maand met de Belgian Cats naar de Olympische Spelen. Vorige maand pakten de Belgische basketvrouwen nog brons op het EK, maar daar was Wauters niet van de partij om haar de beste kans te geven zich optimaal voor te bereiden op Tokio.