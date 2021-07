Het veerpont in Meeswijk woensdag even na 11 uur. — © MMD

Maasmechelen

Het lijkt er sterk op dat 14 juli 2021 een historische dag voor de Maas zal worden. Pakken regen uit Frankrijk, Wallonië, diverse beken die uitmonden in de Maas doen de regenrivier in Limburg zwellen. Woensdagvoormiddag steeg het Maaswater in twee uur tijd met 3,80 meter. Dat hoogteverschil in korte tijd is nu al een record. En er komt nog veel water bij.